Zonawrestling.net - Mickie James accende il dibattito:”abbiamo lottato duramente per non dover più combattere in lingerie”

non ha usato mezzi termini nell’episodio del 20 marzo di WWE LFG, e questa volta il suo bersaglio erano le donne che lottano in quella che lei ha definito “elaborata”.Parlando direttamente con Zena Sterling dopo il suo match,ha preso un momento per riconoscere il cambiamento nel suo aspetto: “Mi piace il tuo nuovo outfit” ha detto a Zena. “Ho vissuto durante l’era delle Divas, eper nonpiùin.” Poi è stata schietta. “Poiché sono una donna, posso parlarne. È davvero frustrante vedere le wrestler salire sul ring e notare solo il loro sedere. Non riesco a guardare oltre, perché è l’unica cosa che risalta. È estremamente distraente.”non stava cercando di sminuire nessuno, il suo problema era con l’immagine che alcune donne presentano mentre cercano di essere prese sul serio: “Vuoi essere presa sul serio come wrestler, ma praticamente combatti inelaborata” ha detto.