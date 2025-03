Michelin City Touring, pneumatico per pedalare in città in sicurezza

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –presenta il nuovoche pone l’accento sulla, in particolare su terreno bagnato, e sulla durata, grazie alla mescola di gomma MagiX specificamente progettata per la gamma. La sua capacità di adattarsi sia alle strade asfaltate che ai sentieri sterrati si basa su un nuovo disegno che offre una aderenza in frenata e una trazione affidabile in tutte le circostanze. La priorità dei ciclisti urbani è che il lorosia resistente alle forature. Per rispondere a questa aspettativa,ha sviluppato la tecnologiaShield, che utilizza cinque tele di sommità per rinforzare la sua struttura. Questa costruzione esclusiva permette al nuovodi offrire il 53% di protezione in più contro le forature del battistrada e l’11% di resistenza in più contro le forature dei fianchi rispetto al suo predecessore.