Michele Ciliberto racconta il rapporto tra Benedetto Croce e Giovanni Spadolini

Firenze, 31 marzo 2025- Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di, la Fondazione che porta il nome dello statista fiorentino, in collaborazione con la Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze, ha promosso il progetto “Maestri e compagni”, un percorso suddiviso in due cicli di conferenze ospitati presso la Sala Convegni della Fondazione Biblioteche, in Via Bufalini 6 a Firenze. Il primo ciclo, da febbraio a giugno 2025, è dedicato a “I Maestri di” e intende offrire uno sguardo sulle figure culturali che più influenzarono la formazione del Professore. Dopo i primi due incontri dedicati a Piero Gobetti ePapini, il programma prevede la terza conferenza giovedì 3 aprile alle ore 17, incentrata su. Il relatore,, illustrerà iltra, partendo da una fase di iniziale distanza fino all’interesse dell’ultimo periodo, quando lo statista fiorentino si avvicinò alle istanze più problematiche e “inquietanti” espresse dai testi finali del grande filosofo.