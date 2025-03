Lapresse.it - Miami Open 2025, Djokovic battuto in finale da Mensik

Leggi su Lapresse.it

Jakubbatte Novaknelladel. Il 19enne ceco vince ine si aggiudica il torneo. Niente 100esimo trionfo quindi per il campione serbo. A, autore di 14 ace durante il mathc, sono bastati due set per avere la meglio sull’ex numero uno del mondo.First of many for @jakub ? pic.twitter.com/zLsGtopTCq—(@) March 31,La partita è iniziata con cinque ore e mezzo di ritardo a causa della pioggia e il terreno era scivoloso per gli alti livelli di umidità.è arrivato alla sfida in condizioni fisiche non perfette per via di un’infezione agli occhi.loda: “Eri il mio idolo da ragazzo”Scambio di complimenti tra Jakube Novakdopo ladel