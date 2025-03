Thesocialpost.it - Miami, Djokovic non ce la fa. Il serbo sconfitto da Mensik in finale

– Il sogno del centesimo titolo Atp si infrange per Novakcontro un ragazzo nato quando lui già calcava i palcoscenici del Grande Slam. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium, il campionesi è arreso di fronte all’energia incontenibile di Jakub, classe 2005, che ha messo le mani sul Masters 1000 dicon la forza di chi sente il futuro a portata di mano., attualmente numero 54 del mondo, non si è lasciato intimidire dalla leggenda serba, ex numero uno del mondo, e ha costruito una vittoria solida e matura, capace di sorprendere per freddezza e lucidità. Un confronto generazionale che ha raccontato molto più di una semplice partita di tennis: l’inizio di un passaggio di testimone.A fine match, rivolgendosi alla telecamera,ha scritto col pennarello una frase che sa di promessa: “Il primo di una lunga serie”.