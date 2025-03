Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono pentito di aver messo incinta Kim Kardashian”: Kanye West senza freni in un’intervista surreale con un un cappuccio del Ku Klux Klan

Padree marito. Non usa mezzi terminiche (vestito e incappucciato come uno dei seguaci dell’organizzazione di stampo razzista Ku) durante la sua intervista con il DJ Akademiks sul suo precedente matrimonio con Kime sui figli che ha con lei.“È stata colpa mia. Non volevoe figli con questa persona dopo i primi due mesi che stavamo assieme, ma non era il piano di Dio- ha affermato il produttore e rapper – Non ho la proprietà del nome e dell’immagine o almeno una capacità decisionale 50-50 per i miei figli. Nemmeno la custodia congiunta”.Poi va dritto al punto: “I miei figlidelle celebrità e io non ho voce in capitolo. Quindi questa donna bianca e questa famiglia bianca hanno il controllo di questi bambini neri molto influenti chemetà dei figli di Ye (come si fa chiamare oggi, ndr)”.