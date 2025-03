Ilfattoquotidiano.it - “Mi è cresciuto il seno ed è una tragedia”: lo sfogo di Patty Pravo a Domenica In. Mara Venier la tranquillizza in diretta: “L’ho visto ed è molto bello”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha ospitatoa “in” in occasione della presentazione del nuovo singolo dell’artista “Ho provato tutto”, scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara. Durante la chiacchierata si è parlato del testo della canzone che inizia subito con “Ho provato tutto l’impossibile, il deserto rosso, l’LSD. Ho saputo vivere senza, pensa un po’, annoiarmi mai. Ho provato il gusto del carnefice. Ho fatto le orge e l’autostop“.Poi la spiegazione: “La trasgressione è come gli altri ti vedono. Ero sexy? Certo non avevo nulla potevo tranquillamente mettere solo una giacca. Ora mi èiled è una. Quando non si è abituati diventa una cosa in più, andando avanti con l’età crescono”.hato l’amica in: “Io te le ho viste e sonobelle”.