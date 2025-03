Ilnapolista.it - Mi aspettavo che il Napoli nella ripresa gestisse meglio la partita (Arrigo Sacchi)

Leggi su Ilnapolista.it

Non è stato il miglior, ma sufficiente per superare un Milan imbarazzante in difesa (commenta la prestazione del(e non solo) per la Gazzetta dello Sport:Non è stato il migliordella stagione, ma è stato sufficiente per superare un Milan imbarazzante in fase difensiva e restare in corsa per lo scudetto. La squadra di Conte mi è sembrata un po’ imballata, e la cosa ci può stare: sono giovani, lottano come matti su ogni pallone, danno l’anima per inseguire il loro sogno. Conte sta cercando di condurli verso il traguardo chiedendo loro lo sforzo massimo: sa bene, Antonio, che l’Inter è fortissima e non sarà semplice tenere il passo dei nerazzurri. Però lui è un martello, non molla un centimetro all’avversario: vedrete che, nelle prossime partite, ilsarà più brillante.