Mezza Europa su Jashari: si muovono Eintracht e Bayer Leverkusen

Tutti pazzi per il centrocampista svizzero esploso definitivamente quest’anno con la maglia del Brugge. In Serie A vanta diversi estimatori, ma ci sono due grandi ostacoliAumenta la concorrenza, quindi aumentano le difficoltà per i club di Serie A nella corsa al cartellino di Ardon. Stando alle ultime informazioni, sul centrocampista elvetico del Brugge sono piombate due squadre di Bundesliga: l’Francoforte e ilsu: doppio sondaggio dalla Bundesliga (LaPresse) – Calciomercato.itha fin qui disputato una stagione eccellente, attirando su di sé l’interesse di. In Italia è seguito da tempo, ma negli ultimi mesi gli apprezzamenti si sono fatti sempre più concreti: dall’Atalanta alla Juventus passando per il Milan fino alla Roma, senza dimenticare il Napoli, queste le società nostrane che seguono costantemente i progressi del 22enne cresciuto nel Lucerna.