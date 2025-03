Ilnapolista.it - Mezza Europa corre dietro Huijsen, Athletic gli dedica un ritratto. Giuntoli lo ha svenduto per 18 milioni

Leggi su Ilnapolista.it

Deanera un giocatore di proprietà della Juventus Next Gen. Ha poi giocato una stagione alla Roma 8Allegri lo aveva affidato alle cure di Mourinho per farlo crescere). Il suo talento tecnico abbinato alla fisicità e alla lettura del gioco difensivo era già evidente. Più che evidente. Forse a tutti tranne che ache nel suo libro dei disastri juventini hato un capitolo al difensore centrale spagnolo. Lo hacome il Barrenechea o l’Iling jr di turno (al Bournemouth per 18bonus compresi), con la differenza cheè corteggiato da. L’elogio arriva direttamente dal Regno Unito. Glieloil giornale sportivo acquistato dal New York Times. De La Fuente, ct della Spagna che lo ha fatto esordire, ha ammesso che sembra quasi che giochi a questi livelli da anni.