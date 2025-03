Quotidiano.net - "Mettete giardini nelle vostre fabbriche". Canali e l’architettura della serenità

A stabilire che ledevono essere belle – pur tenendo contosoggettività di tale attributo – e in armonia con l’ambiente circostante dovrebbe bastare anche solo il comune senso del decoro (se non del pudore). Ma per uscire dal generico, e attingere alle fonti, la nostra Costituzione all’art. 9 è inconfutabile: "La Repubblica. tutela il paesaggio, l’ambiente, la biodiversità". Per completare l’impegno, le norme istitutive delle varie Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio (sia Comunali che Regionali) sono più dettagliate. Viene voglia di ribaltare la questione: come mai, nonostante le chiare prescrizioni a livello costituzionale, regionale e comunale sopra richiamate, si continua a costruireche belle non sono, ma soprattutto offendono il paesaggio? La risposta è drammaticamente elementare: è una questione di quattrini.