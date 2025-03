Napolitoday.it - Metro Linea 6, servizio limitato alla tratta Mostra-San Pasquale fino a nuovo avviso

Leggi su Napolitoday.it

Prosegue il momento difficile per il trasporto pubblico locale a Napoli. Oltre alle problematiche registrate d1 dellapolitana nel fine settimana, anche la6 non se la passa benissimo.Da sabato 29 marzo, infatti, Anm, scusandosi con l'utenza per il.