Napolitoday.it - Metro Linea 1, dopo un weekend difficile tornano le chiusure anticipate programmate

Leggi su Napolitoday.it

un fine settimana particolarmente, con riduzione del servizio e lo sciopero del personale per 4 ore del 30 marzo, per la1 dellapolitana di Napolile.Anm, infatti, informa che, per consentire attività di verifica e.