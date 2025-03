Anteprima24.it - Metro in tilt a Napoli, Manfredi: “Cittadini vanno tutelati”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ci stiamo impegnando molto per rafforzare l’azienda, per renderla più competitiva, per assumere più personale. Mi auguro che questo sia stato solamente un episodio legato a delle incomprensioni. Noi dobbiamo lavorare insieme ai lavoratori, insieme alla dirigenza di Anm, per garantire il servizio migliore possibile. Chi viene davanti a tutto sono gli utenti, iche devono esseree salvaguardati”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine della presentazione dell’uovo gigante di Gay Odin, dopo i pesanti disagi provocati dalle astensioni dal lavoro di dipendenti Anm (Azienda napoletana mobilità) che hanno provocato il blocco dellapolitana.parlando successivamente con i giornalisti, incontrati alle direzione di filiale delle Poste, a, ha ricordato che “è programmata per questa mattina una riunione con il management e poi mi riferiranno questo incontro.