Romadailynews.it - Meteo Roma del 31-03-2025 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole in transito con piogge sparse neve oltre 1500 1600 metri su Alpi e Appennino settentrionale più asciutto al nordovest al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo in serata e nottata abbigliamento con Cieli irregolarmente nuvolosi al centro al mattino nuvolosità irregolare con pioggia acquazzoni sparsi su Marche Abruzzo e neve in Appennino oltre 1500 m più asciutto altro al pomeriggio instabilità momento con precipitazioni sparse specie nelle zone interne e Quota neve in lieve rialzo tra la serata da notte ancora piogge sparse sulle regioni adriatiche residui fenomeni sul basso e variabilità asciutto altrove nere oltre 1500 metri al sud Al mattino cielo in prevalenza coperti con tempo instabile neve in Molise sopra i 1500 metri al pomeriggio lezioni di ogni serata e nottata ancora molte nuvole con piogge e temporali specie sulle regioni Ioniche temperature minime stabili o in lieve rialzo massime rialzo al centro e sulla Sicilia Invia decal altrove le previsioni del tempo sono ancora del centroitalianohttps://storage.