Meteo Italia è allerta vento | le regioni a rischio bufera

Un’ondata dieccezionale sta per investire l’, con raffiche che potrebbero superare i 100 km/h. Il fenomeno, che interesserà prima lesettentrionali per poi estendersi al Centro, è legato a uno scontro tra due masse d’aria di diversa pressione. Le autorità hanno già diramato avvisi di, mentre cresce la preoccupazione per i possibili disagi.Fortein arrivo in, lepiù colpiteLe prime avvisaglie del maltempo si registreranno oggi, 31 marzo già al Nord, con Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria tra lepiù esposte. Con il passare delle ore, la perturbazione si sposterà verso Umbria, Lazio, Molise e Abruzzo, portando forti venti soprattutto nelle aree montuose. Il fenomeno è causato dal contrasto tra un’alta pressione che si rafforza sull’Europa centrale e una zona di bassa pressione sul Mediterraneo, determinando un’intensa ventilazione settentrionale.