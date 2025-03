Ilfattoquotidiano.it - Messina, ventenne uccisa a coltellate in strada: un giovane in fuga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unatirocinante infermiera di 20 anni è morta dopo esser stata accoltellata a. L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, di fronte all’ingresso dello stadio Giovanni Celeste.Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata colpita con una coltellata al collo da un ragazzo che è poi fuggito.Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sono stati alcuni infermieri fuori servizio che si trovavano vicino al luogo del delitto, avvenuto in prossimità della fermata dei pullman interurbani. Subito soccorsa, la– di origine palermitana – è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita.Articolo in aggiornamentoL'articoloin: uninproviene da Il Fatto Quotidiano.