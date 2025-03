Dayitalianews.com - Messina, ventenne accoltellata e uccisa in strada

La giovane era una tirocinante infermiera, colpita da un giovane poi fuggito.Una giovane tirocinante infermiera di 20 anni è morta dopo esser stata.L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, di fronte all’ingresso dello stadio ‘G. Celeste’. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza (sembrerebbe palermitana) sarebbe stata colpita con un coltello al collo da un giovane che è poi fuggito. Subito soccorsa, laè stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici per salvarle la vita. L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, oggi pomeriggio, 31 marzo, nei pressi dello stadio ‘Celeste’. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118.L'articoloinproviene da Dayitalianews.