Lettera43.it - Messina, tirocinante infermiera 22enne uccisa per strada: fermato il presunto assassino

Leggi su Lettera43.it

Unadi 22 anni, Sara Campanella, originaria di Palermo e iscritta alla facoltà di Scienze infermieristiche dell’Università di, è statacon una coltellata al collo nei pressi dello stadio diG. Celeste in viale Gazzi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 e, nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 e il trasferimento d’urgenza al Policlinico Universitario Gaetano Martino, la giovane è deceduta a causa della gravissima ferita che le ha reciso la giugulare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di, che hanno isolato l’area per effettuare rilievi e raccogliere testimonianze, e nella serata hannoilomicida in una abitazione di una traversa di via Tommaso Cannizzaro.Le testimonianze: un litigio tra la vittima e l’prima dell’omicidioSecondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe un coetaneo della vittima.