Thesocialpost.it - Messina, Sara Campanella uccisa a coltellate davanti allo stadio: l’assassino in fuga

Dramma a, dove una 21enne,, è stata accoltellata a morte nei pressi dello“G. Celeste”. La vittima, una tirocinante infermiera, è stata colpita al collo da un giovane suo coetaneo, che dopo l’aggressione è fuggito.Un’aggressione improvvisaL’episodio è avvenuto in viale Gazzi. La ragazza, ferita gravemente, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Policlinico di, dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarle la vita. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano.Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare l’aggressore.L'articoloinproviene da The Social Post.