Secoloditalia.it - Messina, 22enne uccisa da una coltellata in strada. L’aggressore è fuggito. Città sconvolta

Leggi su Secoloditalia.it

Tragedia a. Una ragazza di 21 anni, studentessa della facoltà di Scienze infermieristiche, è stata aca morte in. L’aggressione è avvenuta su viale Gazzi, nella zona sud di, vicino lo stadio Celeste. La ragazza, immediatamente soccorsa, è trasportata in condizioni gravissime al Policlinico, dove, purtroppo è morta poco dopo l’arrivo. I soccorritori l’hanno trovata accasciata a terra in una pozza di sangue. Inutili i tentativi del medici di strapparla alla morte., ventenneinda unaLa vittima, Sara Campanella, era originaria di Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione, nei pressi della fermata degli autobus, sarebbe avvenuta al culmine di una lite con un giovane, che dopo averla colpita alla gola si è dato alla fuga.