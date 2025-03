Tg24.sky.it - Messina, 22enne accoltellata a morte in strada. Caccia all'assassino

Orrore a. Sara Campanella, una ragazza di 22 anni tirocinante infermiera, è morta dopo esser stataal collo in viale Gazzi, di fronte all'ingresso dello stadio 'G. Celeste'. L'si è dato alla fuga. Subito soccorsa, Campanella è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. Alcuni testimoni hanno parlato di una lite, verso le 17, tra la vittima e la persona che poi l'ha aggredita. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo avrebbe tentato di inseguire il killer, che è fuggito a piedi. L'accoltellamento è avvenuto nei pressi della fermata degli autobus interurbani. I soccorritori l'hanno trovata a terra in una pozza di sangue. Sul posto operano i carabinieri, che si occupano delle indagini. Decisive per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.