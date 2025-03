Sport.quotidiano.net - Mesola lanciato, la vince Neffati. Il traguardo è sempre più vicino

x martiri 01 X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Panzetta, Manfredini, Gessoni (76’ De Cristofaro), Felice. A disp: Stracuzzi, Bonaguro, Galeotti, Curarati, Montanari, Buoso, Vaccari, Bini, Pavinato. All. Bolognesi.: Calderoni, Telloli, Crosara, Minarelli, Marcolini, Guariento, Lucci,, Ferro, Cantelli, Davo. A disp: Catalano, Biolcati, Leonardi, Cavallari, Paganini, Alessio, Mantovani, Allegrucci. All. Cavallari. Arbitro: Giuseppe Candela di Parma. Marcatori: 30’pt. Note: espulso al 94’ De Cristofaro. Ammoniti Marcolini, Ferro,. E dire chedoveva essere debilitato dal Ramadan, invece il bomber delha realizzato il gol partita ieri in casa della X Martiri. Un gol che vale tre punti e la conservazione del primato in classifica: i castellani mantengono invariato il vantaggio sulla Comacchiese, che ha vinto con largo margine sulle ali dell’entusiasmo del passaggio del turno in Coppa.