Mercato Milan si ripete l’operazione Musah | pronti oltre 30 milioni

I rossoneri mettono nel mirino un giovane talento, ecco di chi si tratta: cifre importanti.Pesantissima la sconfitta subita dalcontro il Napoli. La nona sconfitta in campionato che fa sprofondare i rossoneri al nono posto, a cinque punti dai primi posti disponibili per le prossime competizioni europee., si30(LaPresse) tvplay.itLe reti di Matteo Politano e di Romelu Lukaku abbattono i rossoneri che provano a prendersi nel secondo tempo. Non basta la rete di Jovic al, che va vicino al pareggio ma non riesce ad abbattere il muro azzurro. Contro l’Inter in Coppa Italia, prossimo appuntamento per gli uomini di Sergio Conceicao, servirà una prova di forza notevole, quantomeno a livello mentale.E nel frattempo la dirigenza rossonera è già al lavoro sul prossimoestivo.