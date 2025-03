Juventusnews24.com - Mercato Juve, la Champions decide tutto: chi potrebbe partire in caso di mancato raggiungimento del quarto posto. I nomi

di RedazionentusNews24, la: chiindidel. Ie i possibili scenariMancano ancora otto partite alla fine di questa stagione e unda conquistare vitale per le casse del club e per delineare le strategia in vista della prossima sessione di, ma in casasi fanno già delle prime riflessioni sugli elementi della rosa chero salutare.Invenisse centrato l’obiettivo minimo la dirigenza dovrebbe cedere soltanto Cambiaso tra i big, con Vlahovic e Mbangula che seguirebbero a ruota per cifre minori e per motivazioni diverse. Nelin cui ladovesse chiudere dal quintoin giù rientrerebbe in questi discorsi anche Yildiz, scrive la Gazzetta.Leggi suntusnews24.