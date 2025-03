Juventusnews24.com - Mercato Juve, arrivare a quell’attaccante sarà molto complicato: l'”ombra” della Premier League incombe con ben 7 squadre!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, Cristiano Giuntoli rischia di dover rivedere i propri piani per: mezzaè su di lui!Jonathan David è sempre più lontano da calcio. L’attaccante canadese del Lille andrà via a parametro zero dal club francese, ma difficilmente potrà accordarsi con il club bianconero. Almeno stando a quanto riporta Sport Mediaset.Secondo la redazione milanese, mezzaè pronta a mettere sul piatto contratti più vantaggiosi rispetto alla Vecchia Signora: i club interessati, nella fattispecie, sono Newcastle, Tottenham, Liverpool, West Ham, Arsenal, Chelsea e Manchester United. Leggi suntusnews24.com