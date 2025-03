Ilnapolista.it - Mensik si voleva ritirare a inizio torneo, ma l’arbitro era a pranzo. E alla fine ha vinto Miami

Se non fosse stata ora di, ora Jakubsarebbe ancora “solo” una grandissima promessa del tennis. Invece quando è andato a bussarestanza dei giudici arbitri deldi, non ha trovato nessuno. Erano tutti fuori a mangiare. Aveva il ginocchio infiammato, gli faceva troppo male per scendere in campo per il primo turno contro Roberto Bautista Agut. “Basta, mi ritiro”.E invece no: non ha potuto formulare il forfait,ha giocato e.ilbattendo in finale Novak Djokovic. Bum!L’ha raccontato lo stesso giocatore ceco, 19 anni appena e già un Masters 1000 in bacheca: “Era una grande infiammazione. Non riuscivo a camminare, non riuscivo a correre. Ho iniziato a curarla, ho iniziato a prendere antidolorifici. Niente mi aiutava. Il giorno della partita è stato lo stesso.