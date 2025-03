Agi.it - Mensik, la star del tennis che ha offuscato il suo idolo Djokovic

Leggi su Agi.it

AGI - Il "primo di molti". In quel "#1st of many", vergato sulla telecamera di Miami dopo la vittoria del suo primo Master 1000 contro l'-mentore Nole, trionfo che, a 19 anni lo ha issato alla 24 posizione del mondo, sono condensati grinta e carattere di Jakub, il quarto più giovane ad accaparrarsi un 1000 dopo Chang, Nadal, Alcaraz e Rune. Nonché il primo ceco a farcela venti anni dopo Tomas Berdych. Le origini e l'ispirazione di Berdych Era il 2005 quando Berdych alzò la coppa a Parigi Bercy, fatalmente lo stesso anno in cui nasceva a Prostejov, a 80 chilometri di distanza da Valaske Mezii', la città di Berdych, quello che ora è un ragazzone alto 1.93 che tira bordate con il servizio, il dritto e il rovescio bimane e sfoggia una veronica che ricorda un certo Adriano Panatta.