Agi.it - Mensik batte Djokovic in finale a Miami

AGI - Il serbo Novak, alla ricerca del suo 100esimo titolo, è stato battuto 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) dal giovane ceco Jakubnelladel Masters 1000 di, domenica in Florida., 54esimo al mondo, ha vinto il primo titolo della sua carriera all'età di 19 anni contro il 37enne ex numero 1 del mondo, al termine di una partita iniziata con quasi 6 ore di ritardo a causa della pioggia. Nonostante l'inesperienza,è riuscito a dominare un match serrato con un livello di gioco molto alto contro il grande maestro serbo con 24 titoli del Grande Slam. "La prima di molte altre", ha scrittodavanti alla telecamera dopo la sua storica vittoria, la prima di un ceco in un Masters 1000 dopo quella di Tomas Berdych a Parigi nel 2005. Grande speranza del tennis,non era ancora nato quandogiocò le sue prime partite del Grande Slam all'inizio del 2005.