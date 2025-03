Lanotiziagiornale.it - Meno welfare uguale più poveri, Berlino non imiti Roma

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Forse per tentare di arginare l’ascesa dell’AfD, o più semplicemente perché l’epoca Merkel è davvero finita, tra le proposte con cui la Cdu di Friedrich Merz si è presentata alle elezioni in Germania del 23 febbraio scorso c’è anche la riforma – in senso restrittivo – del cosiddetto Bürgergeld, il reddito di cittadinanza tedesco. Al cancelliere in pectore l’attuale impostazione del sussidio, che dal 1° gennaio 2023, sotto il governo di Olaf Scholz, ha sostituito l’Hartz IV e per cui lo Stato spende circa 50 miliardi di euro l’anno proprio non va giù. Il programma elettorale dei cristiano democratici recita, senza mezzi termini, che il Bürgergeld “danneggia sia l’economia che la società” e “mette anche in pericolo la base della nostra prosperità”: “Chi lavora deve avere più di chi non lo fa”, un principio “spesso minato” dall’aiuto economico.