Meloni | sale consenso su modello Albania

16.10 "Con Keir siamo d'accordo che non bisogna aver paura di immaginare e costruire soluzioni innovative,come quella avviata dall'Italia con l'". Così la premierin un videomessaggio al summit convocato dal premier Gb. E'un,prosegue,"criticato all'inizio ma che poi ha raccolto sempre più,tanto che oggi l'Ue propone di creare centri per i rimpatri nei Paesi terzi". Quindi "avevamo ragione, il coraggio di fare da apripista è stato premiato". La sicurezza dei confini è "priorità" per Italia e Regno Unito.