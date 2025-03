Lopinionista.it - Meloni: “Ue senza difesa come una comunità hippie”

ROMA – Giorgiaè intervenuta al congresso nazionale di Azione a Roma. La presidente del Consiglio, invitata dal leader Carlo Calenda, ha toccato diversi argomenti. Sull’all’alleanza con gli Usa e ladell’Europa, la premier ha detto: “Ho sentito Elly Schlein dire che gli Stati Uniti non possono essere nostri alleati e altri leader sostenere la linea che l’Europa non debba spendere risorse per la sicurezza. Allora non capisco la proposta, è rompere ogni forma di alleanza con gli Stati Uniti e chiedere loro di occuparsi della nostra sicurezza? O che l’Europa diventi una grandee nello stesso momento si spera nella buona fede delle altre potenze straniere?”.“Le spese ine sicurezza sono il prezzo della libertà: se chiedi a qualcuno di garantire la tuadevi sapere che quel qualcuno non lo farà gratis”, ha poi aggiunto, sottolineando: “Colgo l’occasione per rispondere a qualche interpretazione della mia intervista a Ft.