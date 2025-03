Linkiesta.it - Meloni approfitta dei citrulli che la circondano, dentro e fuori la maggioranza

Più che un campo largo o un campo minato, sembra un campo di allocchi, ingenui nel migliore dei casi. Ci si è messo pure Carlo Calenda, che certo grullo non è, ma nella porta del suo congresso ha fatto un autogol. Ha regalato alla furba Giorgiaun palcoscenico eccezionale per far emergere plasticamente le distanze tra gli allocchi e far sembrare Azione una stampella del centrodestra. Cosa che non è vera. Questo è un argomento polemico di basso livello, come quello agitato da Giuseppe Conte sul partito trasversale delle armi, avendo lui aumentato più di chiunque altro le spese per difesa quando era a Palazzo Chigi.L’aspetto più incredibile, ed è il paradosso vero, è chesia riuscita a passare indenne su quel palco congressuale, e ha goduto nel sentire Calenda dire che vorrebbe cancellare i Cinquestelle dalla scena politica.