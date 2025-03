Iltempo.it - Meloni al Border Security Summit di Londra: Sicurezza confini priorità condivisa da Italia e Uk

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2025 “Ringrazio il Primo Ministro Starmer, l'amico Keir, per l'invito a questo importantededicato alladei. È unache l'e il Regno Unito condividono e che rappresenta un punto fondamentale della cooperazione bilaterale tra le nostre Nazioni. I nostri Governi stanno lavorando insieme da tempo per sconfiggere le organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione e sul legittimo desiderio delle persone di avere condizioni di vita migliori. L'obiettivo comune è puntare al cuore del problema, che sono i profitti di scafisti e trafficanti. E lo stiamo facendo seguendo quella straordinaria intuizione di due grandi giudicini, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che è riassunta nelle parole “follow the money” e che è diventata un modello internazionale.