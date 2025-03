Meg e i 30 anni di carriera underground | I musicisti di oggi sono sfortunati Geolier è il più bravo di tutti – L’intervista

Leggi su Open.online

Un ep, tre tracce, tre versioni dello stesso brano, e una canzone che si intitola Maria, vero nome di Meg, cantautrice napoletana, tra le voci più avanguardiste e cariche di carattere del panorama musicale italiano. Un ep, Maria appunto, per festeggiare trent’di, prima di partire per un tour celebrativo di sette date ad aprile. Trent’costellati di successi, specie nel circuito, prima con i 99 Posse, di cui è stata la voce femminile – quella memorabile di brani come Quello che e Corto circuito – poi da solista, regalando perle come Audioricordi, Distante, Fortefragile, Napolide, Imperfezione e Promemoria. Uno stile etereo, minimal, che rappresenta il futuro del cantautorato, un sound su cui molte giovani artiste, prendendo dichiaratamente ispirazione dal suo lavoro, sibuttate.