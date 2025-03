Lapresse.it - Medioriente: Hamas, chi maneggia armi agisca contro piano Trump per Gaza

Leggi su Lapresse.it

Milano, 31 mar. (LaPresse) – In una dichiarazione rilasciata questa mattina,ha invitato tutti coloro che nel mondo sono in grado diread agire in risposta aldel presidente degli Stati Uniti Donalddi sfollare i palestinesi da. Lo riporta Al Arabiya.