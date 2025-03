Mediobanca segnala alla Bce Caltagirone e gli eredi Del Vecchio | Vogliono prendersi tre banche

Leggi su Open.online

La societàhatoBanca Centrale Europea due dei suoi principali azionisti, ovvero Francesco Gaetanoe glidi Leonardo Del. Piazzetta Cuccia teme che stiano per ottenere il controllo di tre delle principali istituzioni finanziarie del Paese senza l’approvazione delle autorità di regolamentazione. A scriverlo è il Financial Times che cita come fonte «persone a conoscenza dell’argomento». La banca ha illustrato a Francoforte come la Delfin epotrebbero insieme ottenere il controllo di, Monte dei Paschi di Siena e dell’assicuratore Generali. Ovvero «tre delle più prestigiose istituzioni finanziarie italiane».Delfin e, precisa l’FT, sono due dei principali investitori in ciascuna delle società, con partecipazioni individuali comprese tra il 5 e il 20%.