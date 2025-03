Lettera43.it - Mediobanca ha presentato una lista di candidati per il nuovo cda di Assicurazioni Generali

Leggi su Lettera43.it

Venerdì 28 marzo 2024haunadi 12per ilconsiglio di amministrazione di, la cui nomina è all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti convocata per il 23 e 24 aprile 2025. Il 29 gennaio il cda diaveva comunicato «di non procedere alla presentazione di unaper il rinnovo dell’organo di gestione della compagnia, alla luce della circostanza che il quadro normativo di riferimento non risulta ancora completo e i tempi allo stato non sarebbero compatibili con l’iter di autorizzazione ed approvazione delle modifiche dello statuto necessarie». Per effetto di quanto sopra,ha avviato un processo, condotto con il supporto di un advisor specializzato, addivenendo alla predisposizione di unadiamministratori per il triennio 2025/27.