Ilfattoquotidiano.it - Mediobanca ha paura che Caltagirone e i Del Vecchio scalino tre istituzioni chiave e scrive alla Bce

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“I nostri azionisti faranno le loro scelte in base al criterio della convenienza, non della politica”. Così parlava, non più tardi di 10 giorni fa, il gran capo di, Alberto Nagel, intervenendoMorgan Stanley European Financials Conference sulla possibilità che gli interessi politici abbiano la meglio sul business nell’offerta ostile che il Monte dei Paschi di Siena ha lanciato sulla “sua”. “Penso chefine, ma anche all’inizio, il fattoreper decidere se aderire o meno all’offerta sarà la proiezione dei numeri, la storia del titolo, la decisione sul rischio che si vuole correre investendo in un’azione o nell’altra”, aveva detto sicuro di sé Nagel.Tutto bene dunque? Non proprio se nel frattempo, come ha scritto il Financial Times lunedì 31 marzo, ha fatto una segnalazioneBanca Centrale Europea sui suoi due principali azionisti, Francesco Gaetanoe gli eredi Del, perché è preoccupata del fatto che siano in procinto di prendere il controllo di tre delle principalifinanziarie italiane senza passare per il via libera della vigilanza.