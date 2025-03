McTominay piace all’Inter | doppio scippo al Napoli

Leggi su Dailynews24.it

La corsa per lo scudetto si sta avvicinando alla fine, con Inter eche ora sono pronte a scipparsi il tricolore l’una dal petto dell’altra. L’Inter, però, pensa allopiù clamoroso:può diventare nerazzurro in estate Scottha impressionato aldopo il suo trasferimento dal Manchester United per 30, 5 .L'articoloal