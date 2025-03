Ilfattoquotidiano.it - Maxi-rissa in Nba, 7 espulsi in Minnesota-Detroit. Ma il coach dice: “Sono ragazzi che si prendono cura l’uno dell’altro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

durante la partita di Nba traTimberwolves ePistons con ben cinque giocatori e due allenatori. A pochi minuti dalla fine del primo tempo (con i Pistons in vantaggio per 39 a 30) al pivot diIsaiah Stewart è stato fischiato un fallo tecnico per aver urtato duramente la guardia dei Timberwolves Donte DiVincenzo. In seguito, l’attaccante diNaz Reid ha rimproverato duramente l’attaccante avversario Ron Holland per un fallo subito. Gli animi sisubito scaldati, portando all’intervento di DiVincenzo che si è messo in mezzo tra i due e ha afferrato la maglia di Holland. A quel punto è scoppiato il caos.Tutti e 10 i giocatori delle due squadre, ma anche allenatori e preparatori, hanno partecipato alla mischia. Mentre i giocatori venivano separati, l’headdi, J.