Veronasera.it - Maxi cantiere di Veronetta: riaperto l'incrocio tra via San Vitale e via dell'Artigliere

Leggi su Veronasera.it

Nella mattinata di lunedì è statol'tra via Sane via, a Verona, nell'ambito deldi. In via Santorna dunque il senso unico verso via, così come è ripristinata la sosta lungo la strada. In via Trezza è stato.