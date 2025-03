Agi.it - Maxi blitz contro il gioco d'azzardo, evasi 350 milioni

AGI - La Guardia di Finanza ha oscurato 50 siti di scommesse on line sconosciuti all'Erario. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno oscurato siti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, risultando dunque sconosciuti all'Erario.canoni concessori per 350di euro. Tale iniziativa conferma la presenza della Guardia di Finanza in tutti i settori e spazi ove viene prodotta ricchezza, rappresentando chiaro indice di capacità contributiva ovvero assenza di adempimenti fiscali. Nel settore deltale circostanza è ancora più evidente in considerazione del fatto che il totale nazionale dell'su rete fisica è stato pari a 68 miliardi di euro nel 2023 mentre quello online pari a 82 miliardi di euro nel medesimo anno, confermando dunque il mondo virtuale quale territorio preferito dai giocatori.