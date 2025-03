Ilgiorno.it - Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari (finalmente) insieme? Generazioni diverse ma radici comuni: il featuring fa sognare i fan

Milano, 31 marzo 2025 – In queste ore sui social si parla di unspeciale (e tutto lombardo). Una collaborazione tra un artista pavese dalla carriera trentennale e un gruppo bergamasco che negli ultimi anni sta riempendo palazzetti e stadi (vedi alla voce San Siro). Stiamo parlando di Maxe dei. A far accendere l’entusiasmo dei fan ci ha pensato un post su Instagram con un “misterioso” video dove si vede una mano ripescare una bottiglia con dentro una lettera. Il messaggio è in realtà il disegno (stilizzato) di quelli che sembrerebbero a tutti gli effetti Max e i, seduti attorno a un falò in un bosco. A corredare la clip alcune emoji che avvalorano la pista delin arrivo. Del resto, pur appartenendo a due, Maxe ihanno molto in comune, a partire dallenella provincia lombarda (pavese per Max, bergamasca per la band che ha come frontman Riccardo Zanotti) e nella capacità di raccontare la vita quotidiana di tutti noi.