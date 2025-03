Maurizio Nobile fratello di Stefania | Andavo alla Gintoneria solo per un bicchiere Droga? Una volta mi sono fatto uno spinello e sono stato male

Leggi su Open.online

Non ha mai sciabolato, va a letto alle nove di sera, si agita anche quando prende una multa per divieto di sosta. Per certi aspetti,è molto diverso dsorella. Entrambifigli della regina delle televendite Wanna Marchi. Ma lui è un affermato curatore di gallerie d’arte, mentre lei è esuberante, divenuta famosa assiememadre nelle televendite urlate, e ora arrestata nell’inchiesta sulla, noto bar di Milano. Assieme all’ex compagno e socio in affari Davide Lacerenza,è accusata di aver procurato prostitute e droghe a vari clienti del locale. La notizia dell’arresto, ha raccontatoin un’intervista rilasciata a Michele Masneri sul Foglio, lo hacadere in uno «sconforto senza limiti».e le «puttane» della«Ogni giorno e? come se indossassi una maschera e vado avanti.