Maturità Valditara firma l’ordinanza | si inizia il 18 giugno ma col 5 in condotta niente esame Premiamo il rispetto

Tutto pronto per i maturandi dell’anno scolastico 2024-2025. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, hatoministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell’di Stato. Data ufficiale di inizio mercoledì 18alle 8.30 con lo svolgimento della prima prova scritta. Dall’anno scolastico in corso costituisce requisito per l’ammissione all’di Stato lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e/o delle attività assimilabili. Per i candidati esterni le attività assimilabili ai Pcto sono accertate e valutate dal Consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria.Il voto inavrà un ruolo determinante per l’ammissione all’di Stato. In attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024, qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all’di Stato.