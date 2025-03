Movieplayer.it - Matthew Perry, Brian Austen Green: "Ecco come mi ha fatto cambiare idea sulla salute mentale"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore ha ricordato l'apparizione della star di Friends in Beverly Hills 90210 e della storyline che gli ha aperto gli occhi Una delle storyline preferite diAustinin Beverly Hills, 90210 non riguarda nemmeno il suo personaggio, ma una interpretata dalla compianta star di Friends,. Il ruolo diin un episodio della prima stagione della serie "è stata una delle mie preferite dello show", ha rivelatoalla folla presente sabato a un panel della 90s Con con i suoi compagni di cast Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Ian Ziering, Jason Priestley e Tori Spelling. "e Jason avevano un'ottima chimica e hanno portato alla mia attenzione lain un modo in cui non avevo .