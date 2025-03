Quotidiano.net - Matteo Zuppi: La gioia cristiana è comunitaria e aperta a tutti

Leggi su Quotidiano.net

La"che vogliamo annunciare è 'nostra' nel senso che è di tutta la Chiesa ed è anche, offerta con rara gratuità a ogni donna e uomo di questo nostro tempo. Il Cammino sinodale ci ha insegnato a non restare soli, a non pensarci da soli arrivando a temere di perderci". Lo ha detto il cardinale presidente della Ceiaprendo in Vaticano la seconda assemblea sinodale della Cei. "Questo è il mio augurio: che alla fine di questa Seconda Assemblea sinodale delle Chiese che sono in Italiainsieme si possa dire che costruiamo comunità aperte, piene di Dio e di umanità", ha sottolineatoaggiungendo che "lache il Cammino sinodale ci ha concretamente illustrato è, ecclesiale, non per élite di Chiesa, ma finalmente al plurale e per".