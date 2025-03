Tpi.it - Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si lasciano: “È l’unico modo per continuare a volerci bene”

L’inviato de Le Ienee la showgirl e pittricesi sono lasciati dopo 12 anni di matrimonio. Lo hanno annunciati entrambi con due videomessaggi pubblicati sulle rispettive pagine social.“Io eci siamo lasciati”, spiega. “È giusto che tutti voi che ci seguite siate messi al corrente. È una decisione che abbiamo preso insieme, maturata ad inizio anno. Non è frutto di eventi eccezionali, litigate furibonde o altre eccezioni.– continua la iena – è una donna eccezionale. Noi vediamo questa separazione come un’evoluzione del nostro rapporto, un’evoluzione necessaria nel momento in cui ci siamo resi conto chea stare insieme avrebbe significato rischiare di demolire quel sentimento che c’è ancora tra di noi e che sempre ci sarà.