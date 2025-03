Vanityfair.it - Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko rivelano: «Per non distruggere la nostra favola d'amore ci siamo lasciati»

Leggi su Vanityfair.it

La «iena» e l'ex letterina, dopo diciassette anni insieme e due figli, hanno annunciato via Instagram la rottura: «Una decisione presa insieme, per il bene dei nostri bambini e per non demolire il sentimento che ancora ci lega»